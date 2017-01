"Zakendoen is iets totaal anders dan een land leiden", zegt econoom Koen Schoors. "Vanuit America First handelen, werkt misschien voor een bedrijf, maar zo zit de wereldeconomie niet in elkaar. Daar moeten akkoorden worden afgesloten. Een deglobalisering zal de Amerikanen niet rijker maken." Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel De Crem onderschrijft die analyse grotendeels. "Amerika is een handelsland, er zullen deals moeten worden gemaakt", zegt hij.