Volgens Van Waesberge stond Melania Trump "echt geweldig" met haar pakje. "Ze heeft natuurlijk een goed lichaam, ze kan alles dragen. Het verschil met Jackie Kennedy is echter dat Jackie charisma en uitstraling had. Melania is dan wel mannequin geweest, ze straalt absoluut geen karakter uit. Al zal ze wel nog groeien in haar rol."

Wat nog opvalt, is dat Melania Trump voor een Amerikaanse ontwerper heeft gekozen. "De naam Ralph Lauren is in heel Amerika, alsook in heel de wereld bekend. Ralph Lauren is ook in alle advertenties een schoolvoorbeeld voor de happy American family. De keuze voor Ralph Lauren sluit aan bij de speech van haar man Donald Trump, het is een bewuste keuze voor Amerika."

