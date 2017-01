Onder president Obama stond er op de website van het Witte Huis uitgebreide informatie over de klimaatverandering en alle initiatieven die de regering had genomen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Om 12 uur plaatselijke tijd, toen Trump de eed aflegde, was die pagina en elke referentie naar klimaatverandering of opwarming van de aarde van de site verdwenen.

Het is niet ongewoon dat de inhoud van de website www.whitehouse.gov van inhoud verandert zodra de nieuwe president de eed aflegt, maar de enige vermelding van de klimaatverandering is nu een referentie in het "America First Energy Plan" waar Trump belooft het klimaatactieplan van president Obama te ontmantelen. "President Trump zal alle schadelijke en onnodige beleidsmaatregelen zoals het "Climate Action Plan" en de "Waters of the US rule" laten verdwijnen, is nu te lezen op de website.