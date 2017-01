Kerremans vond het vooral opvallend dat er verschillende zaken uit Trumps speech afweken van het klassieke Republikeinse denken. "Als ik een Republikeinse politicus was, zou ik nu draaien op mijn stoel."

Dat protectionisme waar Trump zo op hamerde, is daar een goed voorbeeld van. "Binnen de Republikeinse partij is er altijd wel een deel geweest dat het protectionisme aanhing, maar de grootste aanhang vinden we toch bij de linkse Democraten. Dat bleek ook duidelijk bij de hoorzitting van de nieuwe minister van Handel. De lastigste vragen kwamen van de Republikeinen." Ook het feit dat infrastructuren (deels) betaald zullen worden met direct federal spendings botst met de Republikeinse opvatting.

"Langs de andere kant heeft hij de afgelopen tijd ook klassieke Republikeinse standpunten als de belastingsverlaging en de begrotingsdiscipline opgeworpen. Ik vond het eerder opvallend dat de belastingsverlaging niet in zijn speech zat."

We zien een president die atypisch is en die moeilijk in te passen is in dat klassieke spel tussen die twee politiek partijen. Die spreidstand weerspiegelt ook de kiescoalitie", benadrukt Kerremans. "De groep kiezers die gezorgd heeft voor de overwinning bestond uit de klassieke Republikeinse kiezers, maar ook nieuwe kiezers die voordien op de Democraten stemden. Zolang hij de steun heeft van de kiescoalitie heeft, zal hij op die twee benen kunnen lopen. Het wordt interessant om te zien hoe dat zich de volgende jaren zal vertalen in wetten en maatregelen."