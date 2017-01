Trump heeft wel een duidelijke boodschap voor de rest van de wereld meegegeven, zegt De Vroey. "Voor de wereld was het heel duidelijk: America first, America first, America first. We gaan niets meer doen voor andere landen als het niet in ons belang is. We gaan wel keihard terugslaan als het wel in ons belang is."

"Dat zat natuurlijk al in zijn campagne en dat heeft hij hier heel duidelijk bevestigd, de boodschap voor de wereld - ook voor Europa - lijkt mij hier ondubbelzinnig", besluit De Vroey.