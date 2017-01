"Onze manier van leven zal schitteren", zegt hij voordat hij belooft om wereldwijd de radicale islam uit te roeien. Daarnaast heeft hij lovende woorden voor het leger dat alle Amerikanen zal beschermen. Al ligt de bescherming van de Verenigde Staten volgens Trump "bovenal in gods handen".

De kersverse Amerikaanse president hamert er ook meermaals op dat hij het land wil herenigen . "Of we nu zwart, bruin of blank zijn, we bloeden allemaal hetzelfde rode patriottische bloed", zegt hij plastisch. "We genieten allemaal van dezelfde vrijheid en groeten dezelfde Amerikaanse vlag." Trump eindigt zijn inauguratietoespraak -hoe kan het ook anders- met zijn campagneslogan: "We gaan Amerika weer great maken."