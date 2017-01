In Griekenland en in de Balkan verblijven ongeveer 23.700 vluchtelingen en migranten die nog minderjarig zijn. Daarbij bevinden zich ook heel wat baby's. De meeste van die kinderen geraken daar ook niet weg.

Op sommige plaatsen in die regio is de temperatuur tot -20 graden gezakt. Maar heel wat vluchtelingen worden ondergebracht in centra die niet voorzien zijn op die hevige vrieskou. Enkele Griekse eilanden, waar duizenden vluchtelingen in tenten wonen, worden bovendien geconfronteerd met de zwaarste sneeuwval in jaren.

"Baby's en jonge kinderen zijn doorgaans minder bestand tegen de koude, wat hen kwetsbaarder maakt voor problemen aan de luchtwegen en voor virale en bacteriële infecties die fataal kunnen zijn, zoals longontstekingen en de griep", zegt Basil Rodrigues van Unicef.