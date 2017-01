Om 17.30 uur begint de officiële inauguratieceremonie met een openingstoespraak. Daarna volgt een optreden van het koor van de Missouri State University. Onmiddellijk daarna legt toekomstig vicepresident Mike Pence de eed af. Het is wachten tot rond 18.00 uur totdat Donald J. Trump zelf de eed aflegt. Hij zal met zijn hand op de bijbel de eed afleggen aan rechter John Robberts. Die zal de volgende woorden zeggen die Trump moet herhalen:

"I do solemnly swear that I will faithfully execute the office of president of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the constitution of the United States."

Nadien geeft Trump zijn inauguratiespeech waarin hij onder meer uitlegt waarop hij zijn stempel wil drukken de komende 4 jaar. Na nog enkele toespraken zingt daarna de 16-jarige Jackie Evancho het Amerikaanse volkslied: "The star spangled banner". Evancho nam in 2010 deel aan het televisieprogramma "America's got talent".