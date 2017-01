15.44 uur: Donald Trump komt aan bij Witte Huis

Donald en Melania Trump zijn bij het Witte Huis aangekomen. Ze werden er ontvangen door Barack Obama en zijn vrouw Michelle. Michelle verwelkomde Melania met een knuffel, Melania had dan weer een cadeautje mee voor Michelle. Barack zei dan weer aan Donald dat het goed was om hem te zien. De vier poseerden samen voor enkele foto's. Nu gaan ze samen koffie drinken, maar daar is de pers niet bij aanwezig.

Barack Obama had even voor de aankomst van Trump voor het laatst plaatsgenomen in de Oval Office, waar hij een brief heeft achtergelaten voor zijn opvolger.