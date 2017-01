De scheepvaart op de Maas in Nederland ligt sinds 29 december stil nadat een binnenvaarttanker de stuw bij Grave ramde. Daardoor liepen een deel van de Maas en het Maas-Waalkanaal leeg. Reparatie van de stuw gaat zeker nog een half jaar duren, maar deze week is een tijdelijke dam achter de stuw gebouwd. De binnenvaart en bedrijven langs de Maas hebben miljoenen schade geleden door de wekenlange stremming.

Door de hinder op de Maas in Nederland was er dan weer een grotere drukte dan normaal op het Albertkanaal in België.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De Slovaakse schipper van de benzeentanker had niet gedronken, aldus Justitie. Rijkswaterstaat zegt dat er nog nooit eerder een scheepvaartongeluk van dergelijke omvang in Nederland is gebeurd.