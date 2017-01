Volgens het Amerikaans Instituut voor Oosters onderzoek dat de beelden verschafte, staat het zo goed als vast dat IS de schade opzettelijk heeft veroorzaakt. Hoe dat gebeurde, is niet duidelijk. IS heroverde Palmyra in december vorig jaar op het Syrische leger, negen maanden nadat de terreurorganisatie er door een Russisch offensief was verdreven.

IS had Palmyra al in handen van mei 2015 tot mei 2016. Tijdens de eerste bezetting door IS werden antieke monumenten als de tempels van Bel en Baalshamin en de antieke triomfboog vernield.