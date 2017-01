Het is niet uitzonderlijk dat Amerikaanse inlichtingendiensten een onderzoek voeren naar mogelijke - onfrisse - banden tussen Amerikaanse burgers en buitenlandse overheden. Zo'n onderzoek mondt maar zelden uit in een effectieve vervolging, laat staan veroordeling. In de zaak tegen de adviseurs van Trump hebben de onderzoekers trouwens op dit moment nog geen sluitend bewijs gevonden van strafbare feiten.

Voor alle duidelijkheid: het is niet geweten of de onderschepte berichten ook maar enige link hebben met Trump of zijn presidentscampagne. Maar Donald Trump zal als president wel gezag hebben over de agentschappen die de zaak onderzoeken. Volgens The New York Times hebben enkele ambtenaren het verhaal (anoniem) naar buiten gebracht uit vrees dat president Trump hun onderzoek zal bemoeilijken.