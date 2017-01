De lawine sloeg eergisteren in de namiddag toe, ergens tussen 16.30 en 17.40 uur. Het luxehotel Rigopiano raakte daarbij haast helemaal bedolven onder de sneeuwmassa. Op dat moment waren er zo'n 22 gasten en een 10-tal personeelsleden aanwezig. Kennelijk waren de meeste hotelgasten op dat moment verzameld op de benedenverdieping. Daar stonden ze al even te wachten om geëvacueerd te worden, nadat de regio in de uren daarvoor was getroffen door een een reeks aardbevingen.

Maar de sneeuwruimers - die de ondergesneeuwde wegen vrij moesten maken - lieten op zich wachten. Bovendien was er al enkele dagen eerder een lawinewaarschuwing niveau 4 (op een maximum van 5) uitgevaardigd in het bergmassief. Volgens het Italiaanse persagentschap Ansa onderzoekt de procureur nu of de lawinewaarschuwing correct werd nageleefd, en of er niet eerder had moeten geëvacueerd worden.

Bovendien komt er ook steeds meer kritiek op de reddingsactie nadat de lawine had toegeslagen. Pas rond 4.40 uur in de volgende ochtend konden de eerste reddingswerkers het hotel bereiken. Volgens hen ondervonden ze erg veel moeite met het onherbergzame gebied en de pakken sneeuw. Maar sommige getuigen vertellen dat de reddingswerkers ook erg laat in actie zijn geschoten en dat de noodoproepen aanvankelijk niet au sérieux werden genomen. Dat laatste ontkennen de reddingswerkers.