Meer nog, de man schakelde een versnelling hoger en scheurde met zijn wagen over het trottoir. Voetgangers sprongen opzij en vluchtten de winkels binnen. De man reed zeker 23 mensen aan, drie van hen overleefden de aanrijding niet. Uiteindelijk kon een toegesnelde politiewagen de wagen van de man rammen en tot stilstand brengen.

Een tiental agenten kwamen ter plaatse en schoten enkele keren naar de auto. Daarna sleurden ze de man uit zijn wagen, hij bleek enkel rood ondergoed aan te hebben, en duwden hem tegen de grond. De man is gearresteerd. Volgens de politie heeft het incident niets te maken met terreur en vormt de verdachte ook geen gevaar voor de maatschappij. Wel zou er een verband zijn met een steekpartij de nacht ervoor.

Het incident gebeurde niet zo ver van de plaats waar momenteel de Australian Open plaatsvinden. Het tennistoernooi kon echter gewoon doorgaan. Australië is een nauwe bondgenoot van de VS en verkeert sinds 2014 in verhoogde paraatheid, onder meer wegens de dreiging vanwege geradicaliseerde moslims. Volgens de Australische regering zijn de voorbije jaren verscheidene terroristische aanslagen verijdeld. Bij een aanval door een zogenoemde lone wolf in 2014 op een café in Sydney kwamen twee mensen en de schutter om.