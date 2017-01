Het Nederlandse hof was in heuse feeststemming. De geliefde prinses Margriet, zus van prinses Beatrix, vierde haar gouden huwelijksverjaardag met professor Pieter van Vollenhoven. De Nederlandse kranten en bladen stonden er vol van. Het koppel deelt al 50 jaar lief en leed, al was het pad naar het huwelijk in 1967 zelf nogal hobbelig. De weerstand was erg groot omdat Pieter niet van adellijke afkomst is. Ook zijn eigen familie was niet blij met zijn partnerkeuze. "Een mus en een mees horen niet samen", vertelde zijn vader hem. Het verliefde stel zag elkaar daarom een hele tijd stiekem.

Maar Margriet kreeg wél de steun van haar moeder, koningin Juliana. "Zonder haar waren we niet getrouwd geweest", zegt Pieter daarover in een openhartig interview met "Blauw bloed" (zie video hieronder). Hij noemt zijn huwelijk de "beste fout" ooit. "We hebben grote navolging gekregen", legt Pieter uit. Margriet kreeg vier zonen die allen met burgermeisjes zijn getrouwd.