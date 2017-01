In de Amerikaanse hoofdstad Washington heeft, aan de vooravond van de eedaflegging van Donald Trump, het "Make America Great Again" welkomstconcert plaatsgevonden. Duizenden Trump-aanhangers tekenden present. De president-elect nam kort het woord tijdens de rally en beloofde Amerika "beter te maken dan ooit tevoren".

"Wat we hebben gedaan is zo speciaal", aldus Trump voor het Lincoln Memorial. "Overal ter wereld spreken ze erover." Hij noemde zichzelf "slechts de boodschapper" en wees erop dat zij die gestemd hebben een "beweging" gestart hebben "die verandering wil".

"Ik beloof jullie, het zal veranderen", aldus de Republikein, die beloofde het land te verenigen. "We gaan Amerika groot maken voor iedereen, overal in het land. Ook de mensen in de stadscentra, iedereen", klonk het. "Ik beloof jullie dat ik hard zal werken. "We gaan onze jobs terughalen en ervoor zorgen dat andere landen onze jobs niet meer stelen. We gaan dingen doen die al tientallen jaren niet meer zijn gebeurd."

Het concert - waarvoor de ene na de andere uitgenodigde artiest paste, en uiteindelijk mensen als Lee Greenwood of Toby Keith in stelling bracht - werd na Trumps toespraak afgesloten met vuurwerk.