De Mexicanen beloofden zo'n jaar geleden al de uitlevering van de drugsbaron, iets wat ze ervoor altijd hadden geweigerd. Ze zeiden er wel meteen bij dat het "minstens nog een jaar zou duren".

De uitlevering is ondertussen een feit, zo bevestigt de Mexicaanse regering. De beslissing kwam er nadat het Mexicaanse Hooggerechtshof tot twee maal toe het beroep had verworpen dat zijn advocaten indienden tegen zijn uitlevering. Het is nog niet duidelijk of hij naar Californië of Texas is gebracht. Van beide staten kwam een vraag tot uitlevering binnen.

De Mexicaanse drugsbaron ontsnapte in de loop van 2015 uit de zwaar beveiligde Altiplano-gevangenis in de buurt van Mexico Stad. Begin vorig jaar werd hij opnieuw opgepakt. Sindsdien verblijft hij in een andere gevangenis.

El Chapo is de leider van het Sinaloa-kartel, een van de grootste en meest gevreesde drugsbendes in Mexico. De Amerikaanse autoriteiten beschuldigen hem onder andere van moord, drugshandel, bendevorming en witwaspraktijken. Hij riskeert er de doodstraf.