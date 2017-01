Even voordien had Barrow de eed als president afgelegd in de ambassade van Gambia in de Senegalese hoofdstad Dakar. Een 40-tal personen woonden de plechtigheid in het smalle kantoor bij, waarbij de Gambiaanse premier en het hoofd van de kiescommissie. Buiten volgden enkele honderden mensen op een groot tv-scherm de ceremonie.

"Dit is een dag die elke Gambiaan zal onthouden", zie Barrow. Hij riep al zijn landgenoten en het leger op om zijn presidentschap te ondersteunen. Hij deed ook een oproep tot eenheid in het land. "Er is geen verliezer in de deze verkiezingen", zei Barrow. "Eén Gambia, één volk en één natie".