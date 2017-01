Pelosi - en de Democraten - zullen Donald Trump niet per definitie tegenwerken. "De nacht van de inauguratie (van Obama) zijn de Republikeinen bij elkaar gekomen en hebben ze besloten om zich te verzekeren dat Obama niet slaagt. Dat is niet loyaal, je hoopt altijd dat een president slaagt. Ik heb gezegd dat we een verantwoordelijkheid hebben om een gemeenschappelijke basis te vinden, of het nu infrastructuur of de balans tussen werk en privé is, daar willen we graag mee verder werken.

Toch zullen ze zich ook niet zomaar laten doen. "Maar als hij Obamacare wil omverwerpen, als hij onze stemmen wil dempen in het debat over wapenveiligheid, als hij aandringt om een muur te bouwen, als hij weigert de klimaatverandering te accepteren, dan moeten we op onze strepen staan."