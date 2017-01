In 1996 al organiseert Jammeh verkiezingen, die hij overigens moeiteloos wint. De juntaleider vervelt tot democratisch verkozen president. In 2001, 2006 en 2011 laat de president zich herverkiezen, maar van echte democratie in Gambia is dan al lang geen sprake meer.

Jammeh is genadeloos voor al wie kritiek heeft voor zijn bewind. Oppositie wordt monddood gemaakt en politieke tegenstanders en kritische journalisten verdwijnen achter de tralies. In 2004 wordt Deyda Hydara vermoord; hij groeit later uit tot symbool van persvrijheid in Gambia. Zelf ontkent Jammeh in alle toonaarden iets met de dood van Hydara te maken te hebben, maar de ngo. Reporters without Borders klaagt het absolute verbod op kritiek in Gambia aan. De klachten over doodsbedreigingen en willekeurige arrestaties van kritische journalisten blijven.

Gevangenen die de doodstraf hebben gekregen, komen vanaf 2013 voor het vuurpeloton. "Mijn regering zal niet toestaan dat 99 procent van de bevolking door deze criminelen wordt gegijzeld", vindt de president.

"Mijn lot ligt in de handen van Allah", zegt Jammeh in 2011 aan de BBC. "Ik leg verantwoording af tegenover het Gambiaanse volk en als ik dit land gedurende één miljard jaar moet leiden, dan zal ik dat doen, als Allah het wil."