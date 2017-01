Op het moment van de ramp waren zo'n 20 hotelgasten en 10 personeelsleden aanwezig. Een koppel toeristen stuurde een dramatische sms naar de hulpdiensten: "Help, we vriezen hier dood".Ook andere hotelgasten zochten contact met de buitenwereld via hun smartphone of gsm. "De structuur van het hotel is ingestort. Er zitten mensen gevangen, en zij zijn zelf niet in staat om over hun toestand te spreken", luidt het in een bericht.

De hulpdiensten rukten uit, maar de reddingsoperatie verliep bijzonder moeizaam. Reddingswerkers werden gehinderd door de metershoge sneeuw en de onherbergzame omgeving. Pas rond 4.40 uur konden ze op hun ski's het hotel bereiken en aan de reddingsactie beginnen. "We zagen licht. We hebben geroepen, maar we hoorden geen stemmen meer", aldus een reddingswerker.

