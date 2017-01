Er zijn ook uitzonderingen geweest in het verleden waar wel voor een belangrijke figuur werd gekozen. Net na de aanslag van 9/11 was bijvoorbeeld vicepresident Dick Cheney "designated survivor" voor toenmalig president Georges W. Bush. Bij de eedaflegging van Obama in 2009 was het dan weer de beurt aan minister van Defensie Robert Gates om reservepresident te spelen.

De reservepresident bij een eedaflegging wordt overigens aangeduid door de uittredende president. Barack Obama mag dus aanduiden wie Trump moet vervangen als hij en zijn volledige regering morgen omkomen. In dat geval komt alsnog een Democraat in het Witte Huis. Wie dat wordt, wordt om evidente veiligheidsredenen nog niet bekendgemaakt. Waar die zich zal ophouden is uiteraard evenmin bekend.

Niet onbelangrijk is trouwens dat de presidentiële opvolging steeds van kracht blijft. Als de vicepresident of een minister die hoger in rang is dan de "designated survivor" de eventuele aanval overleeft, dan wordt die sowieso president.