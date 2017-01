De Iraanse staatstelevisie meldt dat er zeker 30l brandweermannen zouden zijn omgekomen toen het 17 verdiepingen tellende flatgebouw dat ze aan het blussen waren, is ingestort. Een precieze bron van de informatie heeft de staatszender niet gegeven. Er zou sprake zijn van bijna 75 gewonden. Er zijn in het totaal meer dan 200 brandweermannen ter plaatse om het vuur te doven. Het gebouw stond al even in brand toen het in amper enkele seconden instortte. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.

Toen het gebouwd werd in de vroege jaren 60 was het het hoogste gebouw van Teheran. Binnenin bevond zich een winkelcentrum. Volgens de brandweer waren er onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen in het gebouw. Zo zouden er onvoldoende brandblussers aanwezig zijn geweest en zouden de gangen vol hebben gestaan met textiel.