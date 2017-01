In het getroffen hotel - in de provincie Pescara - logeerden op het moment van de ramp zo'n 20 toeristen. Enkelen van hen konden via sms de reddingsdiensten verwittigden. "Help, we sterven hier van de kou", klinkt het in het bericht, aldus Italiaanse media.

Op dit moment zijn zeker drie hotelgasten vermist. Vermoedelijk zijn ze meegesleurd door de sneeuwmassa. Twee anderen zouden volgens Italiaanse media intussen gered zijn. Hoe de anderen eraan toe zijn, is niet duidelijk.

Reddingsdiensten zijn in elk geval massaal ter plaatse om de gasten en het hotelpersoneel uit hun benarde situatie te proberen te redden. Maar de operatie verloopt bijzonder moeilijk door de winterse omstandigheden; in de streek ligt een dik pak sneeuw.

De regio werd gisteren getroffen door een reeks van vier aardbevingen. Daarbij is nu zeker een dode geteld:een 83-jarige man kwam om toen zijn stal het begaf door een combinatie van aardschokken en het gewicht van de sneeuw. Elders werden enkele overlevenden van onder het puin gehaald.