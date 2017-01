De Britse kroonprins Charles belooft eeuwige trouw aan de jonge Diana Spencer in juli 1981. Een vergissing, want zijn hart behoort toe aan zijn jeugdliefde Camilla Parker Bowles. De tabloids smullen van de intriges. Diana wordt gelinkt aan verschillende mannen. Het koppel gaat uit elkaar in 1992 en scheidt officieel in 1996. Diana geeft aan de BBC een interview waarin ze een legendarisch zin uitspreekt: "There were three of us in this marriage, so it was a bit crowded."