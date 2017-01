Wie kent het Holocaustmonument in Berlijn niet? De 2.711 grijze betonblokken, die in hoogte variëren, symboliseren de jodenvervolging van de Tweede Wereldoorlog. Alleen, toeristen gedragen zich niet altijd naar de enorme symbolische waarde van het monument. Poseren voor een selfie, springen of skaten op de blokken tot zelfs jongleren: onder het mom van yolo - you only live once - is het schering en inslag. En dat wil Shahak Shapira aan de kaak stellen met zijn project "Yolocaust".