Waarom stemde het “Democratische” Wisconsin voor Trump?

Wisconsin was de "game changing state" van de voorbije verkiezingen. Hillary Clinton ging er niet eens op campagne, zo zeker was ze van haar zege in dit democratische bastion. Maar toch koos Wisconsin voor Trump. Onze reporter Thomas De Graeve zoekt uit waarom.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

