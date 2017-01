"Als mijnheer Hollande straf wil opleggen aan iedereen die wil ontsnappen, een beetje zoals in films over de Tweede Wereldoorlog, is dat niet de goede manier om vooruit te gaan", zei Boris Johnson in een reactie op Hollande.

Zonder het met zo veel woorden te zeggen, wordt de suggestie gewekt van een kampbewaker, maar een woordvoerder van de Britse premier Theresa May merkt op dat "niemand het woord nazi heeft gebruikt". Het is binnen de regering niet verboden om over de oorlog te praten, luidt het nog.

Ex-premier en liberaal fractievoorzitter in het Europees Parlement Guy Verhofstadt ziet dat anders en heeft in een tweet kritiek op Johnson. Hij roept May op om de uitspraak te veroordelen. De socialistische Labourpartij, die in Groot-Brittannië in de oppositie zit, vindt praten over de Tweede Wereldoorlog weinig constructief en merkt op dat Boris Johnson een gewoonte van "wilde en ongelukkige uitspraken" heeft.