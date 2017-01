Grote instrumentenbouwer getroffen door zware brand

Bij de Roemeense instrumentenbouwer Hora Reghin heeft een hevige brand gewoed. Hora Reghin is een van de grootste producenten van houten muziekinstrumenten in Europa. Minstens 4.000 violen zijn in vlammen opgegaan. Het blussen verliep enorm moeilijk bij temperaturen van -15°C.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Grote instrumentenbouwer getroffen door zware brand

Bij de Roemeense instrumentenbouwer Hora Reghin heeft een hevige brand gewoed. Hora Reghin is een van de grootste producenten van houten muziekinstrumenten in Europa. Minstens 4.000 violen zijn in vlammen opgegaan. Het blussen verliep enorm moeilijk bij temperaturen van -15°C.