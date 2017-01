WikiLeaks had vorige week via Twitter laten weten dat Assange zou akkoord gaan met een uitlevering aan de VS, mocht Obama beslissen dat Manning vervroegd vrijgelaten wordt. Dat dat zal gebeuren, werd gisteren aangekondigd. Manning mag medio mei de gevangenis verlaten. Daarmee valt de gevangenisstraf van de transgender terug van 35 tot 7 jaar.

"Hij ziet dat als een groot gedeeltelijk succes, om niet alleen Manning, maar ook WikiLeaks en zichzelf te rehabiliteren", aldus Samuelson. Maar de advocaat voegde eraan toe: "Zolang er vanuit de VS de bedreiging is tegen Assange, zal hij een beroep blijven doen op zijn politiek asiel."

Assange verblijft al sinds juni 2012 in de Ecuadoraanse ambassade in Londen om een uitlevering aan Zweden te vermijden. In dat land lopen twee aanklachten voor verkrachting, maar de WikiLeaks-oprichter ontkent de feiten. De Australiër vreest dat Stockholm hem aan de VS zal uitleveren, waar hij zich zal moeten verantwoorden voor de publicatie van honderdduizenden militaire en diplomatieke documenten, hem bezorgd door Manning.