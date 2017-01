Mosul is na de hoofdstad Bagdad de grootste stad van Irak. Het offensief om de stad te heroveren, is op 17 oktober vorig jaar gestart en werd uitgevoerd door het Iraakse leger, Iraaks-Koerdische troepen en soennitische en sjiitische milities en werd ondersteund door Amerikaanse "special forces" en luchtaanvallen van de westerse coalitie.

Daarmee is Mosul nog niet helemaal bevrijd. Een groot deel van de stad ligt op de westelijke oever van de Tigris en dat is nog volledig in handen van IS. Bovendien ligt daar het oude stadsdeel met kleine middeleeuwse steegjes, waar goed verschanste verdedigers in het voordeel zijn tegenover aanvallende troepen. Bovendien is het in de oude stad veel moeilijker en gevaarlijker om voertuigen zoals jeeps en pantserwagens in te zetten.

Toch kan de Iraakse regering na maanden vechten een pluim op de hoed steken. Ook elders is IS in het defensief. Het westen van Mosul is bovendien op een smalle corridor na afgesloten van de rest van het IS-gebied in Irak en Syrië.