De kans is groot dat u nog nooit van William H. Harrison heeft gehoord. De erfenis van de negende president van de Verenigde Staten is dan ook niet zo gigantisch groot, de man is amper een maand president geweest. Hij gaat niet alleen de geschiedenis in als de president die het kortst op de stoel heeft gezeten, hij is meteen ook de allereerste Amerikaanse president die sterft tijdens zijn presidentschap.

Harrison legt de eed af op een bitter koude en natte dag in maart 1841. Hij houdt er daarna de langste inauguratietoespraak in de Amerikaanse geschiedenis: bijna 2 uur lang spreekt hij het volk toe. Volgens de overlevering doet hij dat zonder overjas en is hij die dag te paard naar de festiviteiten afgezakt, niet in de gesloten koets die hem is aangeboden. Die op het eerste gezicht triviale weetjes zorgen ervoor dat de goede man een longontsteking overhoudt aan zijn inauguratie. Hij bezwijkt 32 dagen later.