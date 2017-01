Uniek: schaatsen boven onderwatergevangenis

In 1940 bouwde de Sovjet-Unie een gevangenis in het Estse plaatsje Rummu. Sinds de onafhankelijkheid ligt de gevangenis er verlaten bij en kwam het zeepeil zo hoog dat het gebouw intussen grotendeels onder water staat. Intussen groeide de onderwatergevangenis uit tot een magnifieke duiklocatie in de zomer. Maar ook in de winter is het een bezoekje waard.

