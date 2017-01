George H.W. Bush is de vader van oud-president George W. Bush en van Jeb Bush, de voormalige gouverneur van Florida en recent kandidaat voor de Republikeinse presidentsnominatie.

De oud-president verschijnt wegens zijn zwakke gezondheid de laatste jaren niet zo vaak meer in het openbaar. Hij lijdt ook al jaren aan een vorm van Parkinson waardoor hij niet meer kan lopen. In 2014 verbleef hij al eens langdurig in het ziekenhuis met een longontsteking en ademhalingsproblemen. Enkele maanden later brak hij bij een val thuis een nekwervel.

Bush sr. is de oudste, nog in leven zijnde oud-president van de VS. Hij was aan de macht van 1988 tot 1992. Net omdat hij zo'n frêle gezondheid heeft, was het nooit de bedoeling dat hij nu vrijdag de inauguratie voor de 45e president van de VS, Donald Trump, zou bijwonen.