"In de mededeling van het Russisch ministerie, wordt geen link gelegd met de gratie voor Chelsea Manning", zegt Ruslandkenner Jan Balliauw. "Maar het is wel zo dat Snowden van erg grote waarde is voor Rusland. Snowden heeft volgens Rusland duidelijk gemaakt dat de Amerikaanse cyberactiviteiten nog veel erger zijn dan de Russische (de Russen worden door de VS beschuldigd van inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, nvdr.)."

Obama wordt bij deze ook nog eens herinnerd aan de "open wonde" die de hele zaak-Snowden bij hem heeft nagelaten. "De zaak-Snowden leidde -als ik het me goed herinner- tot de eerste grote breuk tussen de VS en Rusland", legt Balliauw uit. "Toen bekend was geraakt dat Rusland asiel verleende aan Snowden, zei Obama een bezoek aan Moskou af. Het Witte Huis had het toen in een mededeling over een "ontgoochelende beslissing van Rusland"."

"Met de beslissing om Snowden nog langer te laten blijven, draait men nu, op het einde van Obama's ambtstermijn, de vinger nog eens extra in de wonde", meent Balliauw.