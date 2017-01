De schok was voelbaar tot in Rome en in omliggende regio's. Medewerkers van persagentschap AFP hebben in het kantoor in hartje Rome drie van de vier schokken waargenomen. Tot in Rimini, ruim 200 km van het epicentrum, werd de schok gevoeld. Na de eerste beving werden nog vier naschokken gemeten, waarvan eentje met een kracht van 3,2.

Er is voorlopig geen melding gemaakt van schade of slachtoffers. De metro in Rome is intussen wel ontruimd.

Het epicentrum ligt opnieuw in de regio die al geregeld getroffen werd door aardbevingen, nl. op 7 kilometer van Amatrice, dat in augustus werd opgeschrikt door een bijzonder zware beving.

In centraal-Italië ligt momenteel een pak sneeuw. De Abruzzen zijn een populaire bestemming voor wintersportliefhebbers uit heel Europa. Door de aardbeving zouden bepaalde regio's tijdelijk zonder stroom zitten.