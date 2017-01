"Het is mij opgevallen dat de Britse premier nauwelijks over de Verenigde Staten heeft gesproken", zegt Steven Van Hecke. "De VS werd vermeld tussen landen als India, Pakistan en Australië." De toespraak van May stond in het teken van "A global Britain", "Groot-Brittannië omarmt de wereld" zeg maar.

"Ik denk dat de verkiezing van Donald Trump een streep door haar rekening is. Trump wil helemaal geen vrijhandel, terwijl de Britten dat net wel willen." Volgens Van Hecke zal de VS onder Trump het eventuele verlies van de Europese markt niet kunnen compenseren.

Dat verklaart ook waarom May gisteren vrij mild klonk tegenover de EU, ondanks een waarschuwing aan sommigen op het vasteland om Londen niet te straffen voor de brexit. "Zo zwaar hoef je daaraan niet te tillen", denkt Van Hecke. "Dat is wellicht in de eerste plaats een uitspraak voor binnenlands gebruik. Om te tonen dat Theresa May niet met zich zal laten sollen. Het zou mij hebben verbaasd mocht ze het niet hebben gezegd."