May koos gisteren vooral voor een makkelijke en typisch Britse outfit, haar "black watch tartan", om haar boodschap aan Europa en de wereld over te brengen. Ze droeg het pak (met ruitjesmotief) in juli al toen ze in de running bleek voor het premierschap en ook al in 2013 op een bijeenkomst van de conservatieve partij toen ze een toespraak gaf over terreur.

Over de creatie van de Britse ontwerpster Vivienne Westwood -kostprijs: 1.190 pound- lopen de meningen duidelijk uiteen. Voor de ene is het de "best of Britian" en een doordachte keuze waarmee ze een statement wilde maken. Voor anderen heeft het veel weg van een kostuum van een clown en zou het vloeken met haar functie.

Hoe het ook zij, May combineerde de outfit opnieuw met een paar opvallende schoenen. Geen stiletto's, nee, of geen kitten print deze keer, maar lage hakjes met diamantjes in verwerkt. Of om het met Mays woorden te formuleren: "Kleren zijn een uitdaging voor vrouwen op élk werkvlak, of het nu in de politiek is of in de zakenwereld. Maar weet je, laat het duidelijk zijn: je kan slim zijn én tegelijkertijd van kleren houden."