Chelsea Manning, geboren als Bradley Manning, is in 2010 gearresteerd in verband met een naar WikiLeaks gelekte video-opname van een VS-helikopteraanval in Bagdad in 2007. Manning is daarvoor veroordeeld in 2013.

Voormalig CIA-medewerker Edward Snowden lekte in 2013 een grote hoeveelheid geheime documenten over Amerikaanse spionageactiviteiten aan onder meer The Washington Post en The Guardian. Het FBI had een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, maar Snowden kon ontkomen uit Hongkong en vluchtte naar Moskou. Hij heeft zich echter niet voor een rechter moeten verantwoorden.

Ook Julian Assange is tot nu toe altijd uit de klauwen van het Amerikaanse gerecht gebleven. Ook met hem heeft Washington een appeltje te schillen in verband met verschillende lekken op zijn WikiLeaks-website. Assange heeft zijn toevlucht gezocht op de Ecuadoriaanse ambassade in Londen. Zo vermijdt hij dat hij aan Zweden wordt uitgeleverd in verband met een verkrachtingszaak, maar vooral dat hij zich daarna tegenover het Amerikaanse gerecht moet verantwoorden.