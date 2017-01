Oudste "dierentuingorilla" Colo (60) overleden

De eerste gorilla die ooit geboren is in een dierentuin is overleden. Colo, zoals het dier heet, werd 60 en leefde in de Columbus Zoo in Ohio. Het is uitzonderlijk dat een gorilla in gevangenschap zo oud wordt.

