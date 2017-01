Het bombardement vond plaats om 9 uur plaatselijke tijd in Rann, in de noordoostelijke staat Borno, een bolwerk van Boko Haram.

Volgens Artsen Zonder Grenzen zijn er zeker 50 doden en 120 gewonden gevallen, maar volgens het Nigeriaanse leger is het aantal slachtoffers nog onduidelijk. Bij de slachtoffers zouden ook hulpverleners van het Internationale Rode Kruis en Artsen Zonder Grenzen zijn. Het Nigeriaanse leger zal de zwaargewonden per helikopter evacueren.

Boko Haram is al zeven jaar actief in het noordoosten van het land. De islamitische beweging wil westerse invloeden bannen en een kalifaat oprichten. De terreurbeweging verliest in het noordoosten steeds meer terrein. Vorige maand werd Boko Haram verjaagt uit één van haar belangrijkste kampen in het Sambisa-bos in de buurt van Maiduguri.