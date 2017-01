"Ik ken meneer Trump niet persoonlijk, ik heb hem nooit ontmoet en ik weet niet wat hij zal doen op het internationaal toneel. Dus ik heb geen reden om hem aan te vallen of om hem te beschermen of gelijk wat", klinkt het.

"Ondanks dat de verkiezingen in de Verenigde Staten voorbij zijn en Trump een duidelijke verkiezingsoverwinning heeft behaald, blijft er een sterk politiek gevecht bezig in de VS", observeert de Russische president. Hij voegt eraan toe dat bepaalde krachten proberen om de legitimiteit van de president-elect te ondermijnen en hij verwijst daarbij naar het kabinet van Obama.

"Ik heb de indruk dat ze hebben geoefend in Kiev en dat ze klaar zijn om een Maidan in Washington te organiseren, zodat Trump niet naar het Witte Huis kan", zegt Poetin. Hij verwijst hiermee naar de antiregeringsprotesten op het plein in de Oekraïense hoofdstad Kiev in 2014, waarna president Janoekovitsj werd afgezet.