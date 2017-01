Slachtoffer islamofoob geweld vraagt genade voor dader

Op 21 september 2001 werd Rais Bhuiyan in de Amerikaanse staat Texas in het hoofd geschoten door Mark Stroman. Zoveel mogelijk moslims doden als vergelding voor 9/11, dat was waarom Stroman het deed. Deredactie.be luisterde naar het inspirerende verhaal van vergeving van Rais Bhuiyan.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Slachtoffer islamofoob geweld vraagt genade voor dader

Op 21 september 2001 werd Rais Bhuiyan in de Amerikaanse staat Texas in het hoofd geschoten door Mark Stroman. Zoveel mogelijk moslims doden als vergelding voor 9/11, dat was waarom Stroman het deed. Deredactie.be luisterde naar het inspirerende verhaal van vergeving van Rais Bhuiyan.