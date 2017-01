Britse premier May licht aanpak van brexit toe

Brits premier Theresa May laat vandaag voor het eerst in haar kaarten kijken. Afgelopen weekend lekte uit dat ze voor een harde afscheuring wil gaan, dat ze alle banden met de Europese Unie wil doorknippen. Op dit moment is ze haar langverwachte toespraak aan het houden, voor een gezelschap van buitenlandse diplomaten.

