Het is niet de eerste keer dat Verhofstadt naast een Europese topjob grijpt. "In het verleden is hij bijvoorbeeld in de running geweest om Commissievoorzitter te worden, maar toen was er vooral van de Britten verzet, omdat Verhofstadt te pro-Europees is", legt Vos uit. "Als fractieleider van de liberalen heeft hij toch mee meer rock-'n-roll in het halfrond gebracht en de fractie boven zijn gewicht laten spelen."

Vooral daardoor is hij volgens de professor getolereerd door fractieleden die een minder uitgesproken pro-Europese koers willen varen. Die leden zouden nu wellicht tegen hem hebben gestemd. Bovendien is Verhofstadt naast fractieleider van de liberalen ook nog steeds de brexit-onderhandelaar van het Europees Parlement. "En dat is natuurlijk ook een belangrijke functie."