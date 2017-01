Parijs introduceert milieuvignet in 6 kleuren

In Parijs moeten auto's, vrachtwagens en motoren voortaan voorzien zijn van een sticker, waarop de vervuilingsgraad van het voertuig wordt vermeld. Zes kleuren zijn er, waaruit moet blijken hoe oud en hoe vuil het vervoermiddel in kwestie is. De oudste en meest vervuilende voertuigen mogen overdag de stad niet in. De Franse hoofdstad wordt regelmatig geteisterd door smog, jaarlijks sterven duizenden mensen als gevolg van de luchtverontreiniging.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Parijs introduceert milieuvignet in 6 kleuren

In Parijs moeten auto's, vrachtwagens en motoren voortaan voorzien zijn van een sticker, waarop de vervuilingsgraad van het voertuig wordt vermeld. Zes kleuren zijn er, waaruit moet blijken hoe oud en hoe vuil het vervoermiddel in kwestie is. De oudste en meest vervuilende voertuigen mogen overdag de stad niet in. De Franse hoofdstad wordt regelmatig geteisterd door smog, jaarlijks sterven duizenden mensen als gevolg van de luchtverontreiniging.