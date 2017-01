De krant noemt de man bij naam, Abdulkadir Mashripov, en hij zou uit Oezbekistan komen. Eerder was gezegd dat de schutter een Oeigoer was, dus behorend tot de Turkssprekende bevolking van Xinjiang, een regio in het westen van China.

Of het echt gaat om de schutter in de nachtclub, is nog niet bevestigd, maar het zou wel degelijk gaan om de man die eerder te zien was in een selfie op het Taksimplein in Istanbul.

De link met Oezbekistan is echter geen verrassing. Nogal wat leden van terreurgroepen zoals Al Qaeda of IS komen uit die voormalige Sovjetrepubliek in Centraal-Azië.

Bij de schietpartij in de nachtclub zijn 39 mensen vermoord. Onder hen was ook een Belg. De aanslag is nadien opgeëist door de terreurgroep IS die sprak over een vergelding voor de Turkse militaire actie tegen de groep in Syrië. Bij politieacties zijn de voorbije weken al meer dan 40 mensen opgepakt die verdacht worden van hand- en spandiensten aan de daders van de aanslag.