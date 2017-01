Van Gils werd in het kamp rondgeleid door Sofie d'Hulster, woordvoerster van de vzw Humain, die zich inzet voor de vluchtelingen in het kamp.

"Als je daar één keer komt, moet je bijna onmenselijk zijn om het helemaal achter je te laten", zegt ze over haar motief om de vzw mee op te richten. "Ik vind dat we niet kunnen aanvaarden dat mensen die op de vlucht zijn geweest voor oorlog en ellende, moeten overleven in dergelijke omstandigheden, op een boogscheut van ons eigen land.

Van Gils en d'Hulster vertrokken vanmorgen vroeg naar het kamp, maar het scheelde geen haar of ze konden er niet in. Er was net een gezin weggevoerd met een ambulance. Bevangen door koolstofmonoxide in hun kleine "shelter" van 2 op 2 meter.