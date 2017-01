"Trump, ik hoop dat u uw beloftes naleeft en Amerika weer groot maakt"

Nog 4 dagen voor Donald Trump officieel president wordt van de VS. Trump werd op 8 november onder meer verkozen omdat hij banen terug wil brengen naar de VS en omdat hij de oude industriegebieden er weer bovenop wil helpen. Onze nieuwe correspondent Björn Soenens trok naar het vervallen oude staalstadje Braddock in zuid-west-Pennsylvania.

