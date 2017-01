Zoals gebruikelijk als Trump uithaalt naar een bedrijf, zijn de aandelen van BMW, Daimler-Benz en Volkswagen vandaag op de beurs gedaald. BMW heeft echter aangekondigd te willen doorgaan met de plannen voor de bouw van een fabriek in San Luis Potosi in Mexico. Daar zouden vanaf 2019 ruim 1.500 mensen aan de slag kunnen. BMW heeft ook nog een fabriek in de VS-staat South Carolina waar 8.000 mensen werken.

Volkswagen heeft in Puebla 15.000 werknemers die er Jetta's en Kevers van de band laten rollen. In Tennessee bouwt VW dan weer Passats en SUV's en daar zijn 3.200 mensen aan het werk. Zustermerk Audi heeft 4.200 werknemers in San Jose Chiapa in Mexico.

Daimler (Mercedes) heeft in samenwerking met Renault-Nissan een fabriek in Aguascalientes, waar 3.600 mensen werken. Daarnaast worden er ook Mercedes C's en terreinwagens gebouwd in Alabama, waar 3.500 mensen werken. De Duitse automerken produceren dus wel degelijk in de Verenigde Staten.